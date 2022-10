FC Emmen Podcast #10: Waar is de magie van De Oude Meerdijk gebleven?

Zijn de FC Emmen-fans verwend geraakt na drie jaar eredivisievoetbal, moeten de spelers meer doen om de echte steun te krijgen, is de stand op de ranglijst te teleurstellend of is de magie van De Oude Meerdijk uitgewerkt?

Het panel vond de sfeer in het stadion wel erg tam gisteravond. En dat terwijl de spelers, na vier nederlagen op rij en een niet al te groot vertrouwen, de steun tegen de nummer zes van de eredivisie heel goed konden gebruiken.

Support

Volgens sportgeweten Dick Heuvelman, die thuis voor de buis gekluisterd zat, was er totaal geen sfeer. "En dat terwijl jij vorige week juist nog een oproep deed aan de fans, Niels." De clubwatcher van de Drentse club beaamt de woorden van Heuvelman. "Het viel me ook echt tegen. De fans moeten beseffen dat Emmen thuis de punten moet pakken. Natuurlijk mogen, of moeten ze zelfs, kritisch zijn. Maar niet tijdens de negentig minuten tegen SC Heerenveen als het 0-0 staat. Het woord 'support' zegt het toch al.. je moet supporteren. En na de wedstrijd ga je maar op Twitter je ongenoegen uiten."

'Is het verwachtingspatroon wel realistisch?'

Theo ten Caat vraagt zich af of het verwachtingspatroon bij de fans wel realistisch is. "Je speelt tegen Heerenveen, een ploeg die zeer goed georganiseerd speelt en hoopt dat jij uit de organisatie gaat lopen en alles op de aanval gooit zoals het publiek wil. Maar dan wordt Emmen geslacht."

"Is de magie is verdwenen? vroeg een supporter zich af op Twitter. Heuvelman ziet de oer-Emmenaar weer terug op de tribune. "Het voelde, niet voor het eerst dit seizoen, alsof we jaren teruggingen in de tijd. Ook toen had Emmen vooral 'bioscooppubliek'.

Bijkomen op Ameland

Natuurlijk ging het in de Podcast ook over het voetbal zelf. Hoe keken de heren terug op het duel tegen de Friezen? Wat bleek. Op de tv beleef je een wedstrijd anders dan in het stadion. Heuvelman moest zich voor de buis in Vries naar het einde van de wedstrijd slepen en moet nu drie dagen bijkomen op Ameland. Ten Caat had zich juist wel vermaakt. "Ik vond Emmen echt goed spelen."

Vraag der vragen