Keziah Veendorp: 'Als Rui die bal had gemaakt was het de kers op de taart'

Volgens Keziah Veendorp was het een kwestie van net niet. "En dan doel ik op de eindfase", aldus één van de beste mannen op het veld gisteravond. "Dat is deels scherpte, maar heeft ook voor een groot deel te maken met de keuzes die we maken. Er waren genoeg mogelijkheden op grote kansen."

Veendorp was over zijn eigen spel wel content. "Al moest ik wel even op een andere positie spelen hè." Hij verhuisde in de slotfase van rechtsback naar het middenveld, omdat Lucas Bernadou leeg was en werd gewisseld. Maar uitgerekend op die positie gaf Veendorp een schitterende dieptepass op Rui Mendes, die de bal in de zestien van Heerenveen echter niet onder controle kreeg. "Als hij die had gemaakt was het voor mij de kers op de taart geweest, maar Rui keek exact in een stadionlamp waardoor hij de bal niet lekker kon aannemen. Pech. Net niet inderdaad."