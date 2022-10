Miedema kent tegenstanders in poulefase Champions League

Verder zijn de Londenaren gekoppeld aan het Zwitserse FC Zürich in groep C.

Miedema zorgde er persoonlijk voor dat Arsenal zich kwalificeerde voor het Europese voetbaltoernooi. In een confrontatie met Ajax scoorde de Drentse aanvalsleider de beslissende goal (0-1). Het heenduel in Londen eindigde in 2-2, waardoor de nipte zege genoeg was voor plaatsing.