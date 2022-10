Andrea Deelstra maakt wedstrijd-rentree bij 4 Mijl van Groningen

ATLETIEK - Marathonloopster Andrea Deelstra (37) maakt komend weekend haar rentree in de wedstrijdsport bij de 4 Mijl van Groningen. De atlete, die opgroeide in Dwingeloo maar tegenwoordig in Wapenveld woont, was maandenlang uit de running vanwege een knik in haar bekken- en liesslagader.

Op 13 juli ging ze onder het mes. Tijdens die operatie zijn haar bekken- en liesslagader losgemaakt van omliggend weefsel waardoor de doorbloeding aanzienlijk is verbeterd.

"Ik geniet nog meer dan voorheen van alles. De hoofdredenen daarvan zijn dat ik geen pijn in rug, bil of hamstring meer heb ervaren", vertelt Deelstra op haar website. "Ook heb ik het zware vermoeide gevoel en de kou in mijn linkerbeen nog steeds niet ervaren. Ik kan bijna niet geloven dat het zo goed gaat."

Geen potten breken

De verwachtingen rond haar wedstrijd-comeback van komend weekend tijdens de 4 Mijl wil de marathonloopster nog een beetje temperen.

"Het is lang geleden dat ik hier gelopen heb en het leek me leuk om hier na vele jaren weer eens aan de start te staan. Het is toch een soort van thuiswedstrijd voor mij. Het is geen afstand waarop ik potten ga breken. Althans dat verwacht ik niet. Ik ben nieuwsgierig en laat me verrassen wat mijn benen kunnen", besluit Deelstra.

