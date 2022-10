Tachos geen partij voor Hurry-Up

Hurry-Up heeft vanavond voor de tweede keer in de BENE-League gewonnen. Hekkensluiter Tachos was geen partij voor de oranje-zwarten: 19-29 (8-19).

Hurry-Up opende furieus in Waalwijk (1-11). "Met Patrick Miedema opnieuw als onze aanjager", vertelt trainer/coach Joop Fiege vanuit Noord-Brabant. "Over de eerste helft ben ik zeer tevreden."

"Wat we in de tweede helft laten zien is niet goed en moet beter. Mentaal kunnen we het niet opbrengen ons niveau te halen waardoor Tachos terugkomt tot vijf doelpunten verschil (18.23, red.)", is Fiege kritisch. "Dat mag ons niet gebeuren."