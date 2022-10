Lukkien: 'De wedstrijd tegen Heerenveen geeft vertrouwen voor Sparta'

Bijna een week na het 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen, heerst er nog een dubbel gevoel bij de oefenmeester van de Drentse eredivisionist. "Ik vind dat we hadden moeten winnen, we hadden de grootste kans met Zivkovic en daarna een moment of vijf, zes waar we kansen hadden kunnen krijgen, maar we waren te slordig in de slotfase."