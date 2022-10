DOS'46 in de rats vanwege hoge energiekosten: blaashal wordt niet opgezet

KORFBAL - Korfbalvereniging DOS'46 zal na de herfstvakantie niet gaan trainen in de blaashal in Nijeveen. Vanwege de hoge energiekosten wordt de energieslurpende hal, die in 2019 werd aangeschaft, dit jaar niet opgezet.

"Op basis van vorig jaar kunnen we zien dat de blaashal zo'n 15.000 kuub gas en 10.000 kilowattuur energie verbruikt. Met de huidige tarieven kan de rekening zomaar 50.000 euro duurder uitvallen dan vorig jaar", verklaart Marc-Jan van der Linde namens de Stichting Airdome Nijeveen die de blaashal exploiteert.

De hal, die ruim 250.000 euro in aanschaf kost, is eigenlijk één grote ballon. Maar omdat er altijd lekverlies is, wordt er continu lucht in de hal geblazen en dat kost dus ook voortdurend energie.

Doorberekenen aan leden?

De extra energiekosten van 50.000 euro kan DOS'46 niet zomaar ophoesten. Ondanks dat de hal bedoeld is voor alle sportverenigingen van Nijeveen is de korfbalvereniging met meer dan 30 trainingsuren per week de enige serieuze gebruiker. En voorzitter Haralt Lucas vindt het onverantwoord om een halve ton te reserveren voor energiekosten of ze volledig door te berekenen aan de leden.

"Heel veel mensen hebben al heel veel leed als het gaat om de energierekening en de inflatie in het dagelijks leven. Een deel van de contributie zal wel geïndexeerd worden. Maar om de volledige rekening bij de leden neer te leggen, vinden wij niet zoals het hoort", licht Lucas toe.

Vervangende zaalruimte

Al sinds de zomer is DOS'46 daarom in gesprek met de gemeente Meppel over vervangende zaalruimte. Maar vooralsnog is er geen duidelijkheid en begint de tijd te dringen.

"Ik verwacht van de gemeente dat ze, na verschillende gesprekken, de afspraken die we gemaakt hebben ook zullen nakomen. En dat betekent dat wij met onze selectie en ook onze jeugd in de gemeente Meppel kunnen trainen."

Uitwijken naar Zwolle?