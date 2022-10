Roy Eefting gaat op jacht naar regenboogtrui bij WK baanwielrennen

BAANWIELRENNEN - Na een zilveren medaille op de scratch en een bronzen medaille op de puntenkoers bij het WK, rest er voor baanwielrenner Roy Eefting uit Emmen nog maar één grote sportieve wens: en dat is de regenboogtrui.

Komende donderdag mag hij zich opnieuw tonen op het WK in Parijs. Hij start daar op zijn favoriete onderdeel: de scratch. Het principe is simpel: het is een wedstrijd over zestig rondes zonder tussensprints. En degene die als eerste z'n wiel over de streep drukt, wint.

Goed eindschot

"Het duurt maar een kwartiertje, dat is relatief kort en dat past mij. En ik heb een heel goed eindshot", reageert Eefting. "Ik ben op dit moment misschien wel de snelste renner van de wereld als het aankomt op de laatste paar rondes van de scratch. Dus dat betekent dat je altijd een korte uitslag kan rijden."

Niet olympisch

Nadeel van de scratch is dat het niet olympisch is. En daardoor is de wereldtitel meteen het hoogst haalbare.

"Het WK is de grootste wedstrijd waar ik kan winnen en ik zou heel graag in m'n carrière een keer wereldkampioen willen worden", vertelt Eefting. "Ik zou ook liever wereldkampioen worden dan 'meedoen' aan de Spelen. En ik denk dat er op dit moment niet meer inzit dan meedoen en dus is dat gewoon secundair."

Dochter Mave

Er is het laatste half jaar veel veranderd in het leven van Eefting. Samen met zijn vrouw Judith verhuisde hij naar Emmen en twee weken later werd dochter Mave geboren. Ondanks dat baanwielrennen vaak gezien wordt als gevaarlijk, zit hij niet anders op de fiets dan voordat hij vader werd.

"Ik denk dat een kind je leven altijd laat veranderen. Je slaapt wat minder", lacht Eefting. "Maar op zich valt het mee. M'n leven is niet extreem anders geworden."

'Thuiskomen in Drenthe'

Voor Eefting betekende de verhuizing naar Emmen een terugkeer naar Drenthe. "Het voelt wel weer vertrouwd om in Drenthe terug te zijn. Het grootste deel van m'n jeugd heb ik in Grolloo doorgebracht. Dus dit voelt wel weer als thuiskomen."