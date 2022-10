Liveblog: Sparta Rotterdam - FC Emmen (1-0, Van Crooij)

FC Emmen speelt vanavond om 18.45 uur op Het Kasteel in Rotterdam tegen Sparta. De Drentse club staat met vijf punten uit acht wedstrijden op de zeventiende plaats in de Eredivisie.

FC Emmen liet tegen diezelfde tegenstanders punten liggen, maar ook tegen Go Ahead Eagles en Excelsior. Tel daarbij op dat de tegenstander van vanavond eigenlijk een rechterrijtjeconcurrent is voor FC Emmen en het duel kan gebombardeerd worden tot een 'zespuntenwedstrijd'.

Sparta - FC Emmen is live te volgen via Radio Drenthe. René Posthuma en Tom Meijers doen verslag. Niet in de buurt van een radio? Geen paniek! De wedstrijd wordt van minuut tot minuut bijgehouden in onderstaand liveblog.