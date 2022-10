Jeroen Veldmate wil tegen Sparta voortborduren op de wedstrijd tegen Heerenveen

"We kregen tegen Heerenveen te weinig echte kansen, wel dreigende kansen", kijkt Veldmate terug. "De keuzes die we maakten kunnen het verschil maken tussen een mogelijkheid en een echte kans." Veldmate is de laatste oefenwedstrijd tegen Sparta nog niet vergeten. FC Emmen verloor die wedstrijd met 3-1 en werd met name in de eerste helft zoek gespeeld. "Maar in de tweede helft konden we vroeg druk zetten op hun centrale duo achterin. Of we dat zaterdag weer kunnen doen? Dat hangt af van hoe we zelf aan de bal zijn. Dat is erg belangrijk. Als je de bal direct inlevert, is het erg lastig om direct druk te zetten."