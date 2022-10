Programma zaterdagvoetbal

In de 3e divisie speelt ACV thuis tegen GVVV. De ploeg uit Veenendaal is koploper en heeft twee punten voorsprong op DOVO. In de midweekse speelronde speelde GVVV gelijk tegen Sparta Nijkerk. ACV kreeg genoeg kansen in en tegen Staphorst, maar verloor wel, met 1-0.