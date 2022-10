Pijnlijke voetbalmiddag voor futloos HZVV

Vanaf de start van de wedstrijd was het lastig voetballen voor HZVV. De tegenstander wist goed druk te zetten tijdens de opbouw, wat resulteerde in veel slordigheden in het spel van de Hoogeveners. In de negende minuut was het al raak voor de bezoekers. Karlo Borghuis schoot een bal vanaf 18 meter prachtig in het doel, 0-1. Tien minuten later kwam DETO erg goed weg, nadat Borghuis een snoeiharde overtreding maakte op Daan Wijma. De doelpuntenmaker kwam echter heel goed weg met een gele kaart.