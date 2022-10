Noordscheschut kan niet winnen tegen tien man van KHC

VOETBAL - Binnen tien minuten kwam Noordscheschut al met een man meer te staan. Profiteren van de overtalsituatie lukte alleen niet, want het speelde thuis doelpuntloos gelijk tegen KHC uit Kampen. Daarmee heeft Noordscheschut uit de eerste drie competitieduels vier punten overgehouden.

De Schutters zijn dit jaar niet ingedeeld in de 1e Klasse Noord, maar ze zijn ingedeeld bij de ploegen in het oostelijke district. Trainer Berry Zandink, sinds dit seizoen aan het roer bij Noordscheschut, merkt dat ze in Oost niet gewend zijn aan de Noordelijke manier van spelen: "Onze speelstijl wordt gekenmerkt door fysiek en strijd, terwijl de andere ploegen in Oost meer verzorgd voetballen".

De speelstijl van de Schutters resulteerde binnen tien minuten in een numeriek overtal. Door als team vroeg druk te zetten moest Burak Alp van KHC ingrijpen, maar dit deed hij ongecontroleerd en hij mocht met een directe rode kaart het veld af. Ondanks deze rode kaart wisten geen van beide ploegen het initiatief te nemen. De wedstrijd kenmerkte zich door lange ballen waar weinig grote kansen uitkwamen. Toch was daar vlak voor rust bijna de voorsprong voor Noordscheschut, maar de bal van Damian Smand spatte uiteen op de lat.

Dubieus buitenspel

Lange tijd bleef het spelbeeld onveranderd en beide ploegen wisten nauwelijks kansen te creëren. In het laatste kwartier gingen ze toch nog op zoek naar de overwinning, waardoor er een spannende slotfase aanbrak. Dennis Hooijen wist met een uiterste inspanning een vrijwel zeker doelpunt van KHC van de lijn te halen. Nick Koster leek de overwinning voor Noordscheschut in de slotminuten zeker te stellen, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Volgens trainer Zandink een zeer twijfelachtige beslissing: "Desondanks kan ik toch leven met een gelijkspel vandaag".

DZOH

Voor DZOH was er meer te vieren vandaag. De Emmenaren gingen op bezoek bij een andere Kampense ploeg uit de 1e Klasse, Go Ahead Kampen. Al in de derde minuut pakte de ploeg van trainer Marc van Meel de voorsprong. Uit een vrije trap van Joel Zweerink wist verdediger Youri Keen eenvoudig raak te koppen, 0-1. DZOH had de wedstrijd onder controle en verzuimde om de voorsprong uit te breiden. Op slag van rust ging het echter mis, want tegen de verhoudingen in maakte Go Ahead de gelijkmaker, 1-1.

De Emmenaren bleven ook lange tijd in de tweede helft de bovenliggende partij. Op het moment dat de thuisploeg wat meer aan begon te dringen, sloeg DZOH weer toe. Weer werd het doelpunt met het hoofd gemaakt, maar dit keer was het Emiel de Vries die hem binnen knikte, 1-2. DZOH beleeft een uitstekende seizoenstart, met twee overwinningen en één gelijkspel. Daardoor staan ze op de vijfde plaats in de 1e Klasse na de derde speelronde.