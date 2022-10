Fortuna - DOS'46

KORFBAL - In de topper tegen Fortuna uit Delft heeft DOS'46 niet weten te verrassen. De Nijeveners keken de hele wedstrijd tegen een achterstand aan verloren uiteindelijk ruim met 19-12. DOS'46 zakt naar de derde plek in de Ereklasse, ten koste van de tegenstander van vandaag.

De wedstrijd tegen Fortuna zal niet als medicijn werken voor de ploeg van trainer Henk Jan Mulder. De thuisploeg liep na tien minuten uit naar 5-0 en de wedstrijd was een kwartier onderweg totdat DOS'46 op het scorebord stond. De Nijeveners kwamen nog even terug tot 5-3, maar vanaf dat punt bleef Fortuna de voorsprong gestaag uitbreiden. Met een 19-12 eindstand was er dan ook niks af te dingen op de overwinning van de regerend landskampioen in de zaal.