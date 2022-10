Heren E&O/Hurry-Up verliezen van koploper Houten

Handbal Houten won alle wedstrijden in de competitie tot nu toe, dus er stond een zware klus te wachten voor E&O/Hurry-Up. Vorige week trok de formatie van Weerman in de slotminuut nog een overwinning uit het vuur tegen Dynamico. Vandaag zat een positieve score er niet in, want de koploper was een maatje te groot, 26-34. Naast Handbal Houten is ook BFC uit Beek nog ongeslagen in de Eredivisie.