ACV pakt verlossende drie punten tegen koploper GVVV

VOETBAL - Het is de ploeg van trainer Ruud Jalving gelukt om de drie punten in eigen huis te houden. De wedstrijd tegen koploper GVVV uit Veendendaal eindigde in een 2-1 overwinning voor de ploeg uit Assen. Een verdiende overwinning, want voornamelijk in de tweede helft was het ACV dat het betere spel op de mat legde.

Door de overwinning stijgt ACV van de 12e naar de 10e plaats in de Derde Divisie met 13 punten uit 10 wedstrijden. De nieuwe koploper is DOVO met 21 punten, dat thuis met 2-1 wist te winnen van Excelsior'31, de komende tegenstander van ACV.

Attractieve eerste helft

ACV, dat de bittere nasmaak van de nederlaag van afgelopen dinsdag wil wegspoelen, komt geweldig uit de startblokken. Al in de eerste minuut is het Niels Grevink die gevaarlijk voor het doel van GVVV komt. Hij wacht echter iets te lang met uithalen en ziet een enorme kans aan zich voorbijgaan. Daar waar ACV nog de scherpte mist in de eerste minuten, weet GVVV wel te scoren. In de 3e minuut is het Quincy Veenhof die zijn ploeg een flitsende start bezorgt. Een leep balletje van uitblinker Byron Burgering werd knap over ACV-keeper Ramon Nijland gewerkt.

De vroege voorsprong van de bezoekers is de inleiding van een attractieve eerste helft. Met name de goed spelende Alexander Jankovic kreeg meerdere malen de kans om zijn ploeg naast GVVV te schieten. Hij moest echter wachten tot de 28e minuut, voordat hij de gelijkmaker op het scorebord zette. Slalommend over links werkte hij zich langs de verdediging van de bezoekers en schoot de bal keurig in de verre hoek. Ondanks meerdere goede aanvallen van beide kanten, werd hiermee ook de ruststand bepaald.

GVVV geen schim van eerste helft