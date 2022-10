FC Assen klaart klus in Bovensmilde binnen tien minuten

Na tien minuten was de partij van vanmiddag tussen BSVV en FC Assen al beslist. Na de 0-2 zaten alle punten al in de tas van de gasten uit Assen.

Alessandro Hut en de 19-jarige Leon Kemfers hielpen het duel in de vierde klasse D snel op gang en weer op slot. "Daarna was het wel gedaan met de spanning", aldus laatstgenoemde.

Hans Kamphuis

BSVV - FC Assen betekende het thuisdebuut voor de nieuwe trainer/coach in Bovensmilde Hans Kamphuis. De oud-trainer van onder meer WKE'16, TEVV en SC Angelslo werd pas in september voor de groep van BSVV gezet. "Omdat mijn vriendin hier woont", legt Kamphuis uit. "Ik ben veelal werkzaam geweest in het Emmense en kom dit jaar op plekken waar ik nog nooit geweest ben. Frieschepalen, vorige week. Een hele ontdekkingstocht voor mij."

Op eigen grond kwam de formatie van Kamphuis de vroege goals van FC Assen niet meer te boven. Na rust was BSVV weliswaar gelijk aan de hoogvlieger in de vierde klasse D, maar de thuisploeg kwam in anderhalf uur tijd slechts tot één fatsoenlijke schotpoging.

Eerste in de hoofdmacht

"Wij willen wel een poging doen kampioen te worden", laat tegenstander Kemfers los. Vorig jaar speelde de aanvaller nog in de jeugd van de geel-zwarten. De 0-2 tegen BSVV betekende zijn eerste in de hoofdmacht van FC Assen. "Ik hoop dat er nog meer gaan volgen."