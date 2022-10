SVBO in tweede helft onderuit tegen TVC'28

Voor de verandering speelt zondag eersteklasser SVBO een wedstrijd op zaterdagavond. De tegenstander uit Tubbergen is de competitie uitstekend gestart met twee zeges. In de eerste helft trokken de bezoekers het initiatief ook naar zich toe. Onder meer Mart Groothuis en Stef Roelofs hadden kansen om TVC'28 op voorsprong te zetten. In het laatste kwartier kroop SVBO uit de schulp, kregen ze een aantal kansen, maar gingen ze toch met 0-0 de rust in.