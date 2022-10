Hurry-Up in moordend tempo naar eerste thuiszege

Door hoogvlieger Hubo Handbal met liefst vijftien verschil te verslaan (43-28) is Hurry-Up niet alleen op acht punten in de BENE-League gekomen, maar hebben de Zwartemeerders in eigen huis ook aan klantenbinding gedaan.

Bij 30-27 waren de gasten uit België nog in de race om de punten. Met doelpunt twaalf, dertien, veertien en vijftien maakte René Jaspers in het doelpuntrijke slot aan alle onzekerheid een eind. Het sterke optreden van Hurry-Up in Zwartemeer betekent de eerste thuiszege van het seizoen.

Na 20-19 bij rust

In helft één lag het tempo al hoog. Bij 20-19 was trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege nog niet zeker van de winst. "Na rust ziet onze verdediging er beter uit. Ja, je kunt wel zeggen dat we aan klantenbinding hebben gedaan."

Door het Mega Piraten Festijn in Klazienaveen zagen maar weinig supporters Hurry-Up tegen Hubo Handbal overtuigen. De feestgangers hebben vanavond wat gemist. Zeker in de staart van het thuisduel was het smullen geblazen. Naast Jaspers vond ook rechterhoekspeler Harm Meijer, zeven treffers, meermaals het net.

Met de Belgen op bezoek hield Fiege lang vast aan acht spelers. Alleen doelmannen Boris Tot en David Ferreira wisselden voor de pauze van plek. In de staart werkten ook invallers Tiago Azenha en Daniel Tako zich op het wedstrijdformulier.

Interlandweek