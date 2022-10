Lukkien ziet zijn ploeg wederom onnodig punten morsen: 'Ben boos geworden'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien zag zijn ploeg wederom kopje onder gaan in Rotterdam. Ditmaal was Sparta met 3-1 te sterk, al vond Lukkien dat zijn ploeg deze wedstrijd niet had hoeven verliezen.

"Ik denk dat we deze wedstrijd winnen als we met elf spelers blijven staan", reageerde Lukkien ietwat verbolgen. De trainer van FC Emmen was sowieso zwaar ontevreden over de eerste helft van zijn ploeg. "Ik ben erg boos geworden in de rust. Het was stilstaand voetbal. Gebrei." Toch zag hij na rust, en na twee wissels, een ander FC Emmen. De onzichtbare Richairo Zivkovic bleef achter in de kleedkamer en Lucas Bernadou had last van zijn heup. "Zivkovic bracht te weinig, vond ik. Hij moest aan de bal veel nauwkeuriger zijn. Dat had hij vandaag niet voor elkaar."

'Genoten in de tweede helft'

Lukkien bracht Mohamed Bouchouari als rechtsback, waardoor Keziah Veendorp naar het middenveld ging, en Ahmed El Messaoudi als aanvallende middenvelder waardoor Ole Romeny doorschoof naar de spitspositie. "Ik heb genoten van mijn ploeg in de tweede helft. We maken een geweldige goal en had dan ook het gevoel dat we die wedstrijd naar ons toe trokken. Tot de rode kaart."

En daar sneed Lukkien het kantelpunt in de tweede helft aan. Miguel Araujo moest inrukken na een tweede gele kaart en vervolgens wist de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe te trekken. In blessuretijd leek Romeny nog een punt te stelen voor de Drentse club, nadat hij - uiteindelijk in buitenspelpositie - de gelijkmaker binnen schoot.

Daar ging overigens een opmerkelijk moment aan vooraf volgens de trainer van de Drentse formatie "Het leek in mijn optiek een handsbal, maar ik snap dat de scheidsrechter niet fluit. Zo'n penalty krijg je ook niet graag tegen. Maar mijn gevoel zegt wel dat een dergelijke bal morgen zomaar op de stip kan gaan", aldus Lukkien. De penalty kwam er niet en het slotakkoord was voor Sparta-invaller Mario Engels: 3-1.

'Met waardeloos gevoel de bus in'

"We moeten de goede dingen niet vergeten", merkte Lukkien op. "Als je na de pauze zo kunt reageren, met El Messaoudi en Bouchouari die nieuw elan brachten, dan is dat knap. Aan dat veldspel houd ik me dan ook vast."