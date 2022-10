Sudosa-Desto knokt, maar verliest uiteindelijk van DIO Bedum

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto speelden vandaag tegen de nummer twee uit het klassement: DIO Bedum. De wedstrijd werd beslist in een spannende vijfde set. Hierin waren de mannen van DIO te sterk en zo verloor Sudosa-Desto met 2-3 (25-22, 25-20, 22-25, 23-25 en 13-15).

Eerste set (25-22)

De eerste set liep erg gelijk op. Hoewel de Assenaren sterk startten, kwamen de mannen van DIO Bedum snel dichterbij. Toch had de thuisploeg moeite met het sterke midden van Sudosa-Desto, Sander Scheper en Rick Westra wisten het block meerdere keren juist te plaatsen. De mannen uit Assen kwamen al snel op hun eerste setpoint van de avond. Arjen Westra maakte dit af door een sterke midden aanval.

Tweede set (25-20)

In de tweede set kwam Sudosa-Desto al snel weer op voorsprong. DIO Bedum wist niet om te gaan met de harde smash van Jelte Stelwagen, die tot drie keer op rij de thuisploeg te sterk af was. De Assenaren bezweken bijna onder de druk toen DIO zich meerdere keren tegen de scheidsrechter keerde na volgens hen een verkeerde beslissing. Ook het publiek was hier niet van gediend en keerde zich vervolgens met zijn allen tegen de scheidsrechter en Sudosa-Desto. Toch lieten de mannen hun hoofd niet hangen en wisten weer op setpoint te komen. Arjan Snippe had geen genade met DIO en met zijn harde smash zorgde hij ervoor dat ook de tweede set werd gewonnen door Sudosa-Desto.

Derde set (22-25)

Ook in de derde set waren de twee ploegen aan elkaar gewaagd. Vooral de aanval van Sander Scheper was erg goed, waardoor Sudosa-Desto op een kleine voorsprong bleef. Hoewel de Assenaren het merendeel van de set deze voorsprong hadden, werd het in de laatste vijf punten nog erg spannend. Vooral de aanval van DIO was erg sterk, waardoor zij in de slotfase van de set op voorsprong kwamen. Sudosa-Desto wist dit niet meer in te halen en verloren de set.

Vierde set (23-25)

DIO kwam al snel op voorsprong in de eerste fase van deze set. De Assenaren hadden vooral moeite met de sterke aanval en de harde service van DIO. Naast dit werd Sudosa-Desto erg onder druk gezet door het oorverdovende publiek uit Bedum. De mannen van DIO kwamen in deze set als eerste op setpoint, maar Rick Westra zorgde met zijn service ervoor dat de ploeg dicht bij een gelijke stand kwam. Pas na vier setpunten wisten de mannen uit Bedum de set te bemachtigen

Vijfde set (13-15)

Voor de vijfde set begon werd Sudosa al aangesproken op de opstelling en zo werd ook één van de eerste punten weggeven door een opstellingsfout. Door deze chaos wist DIO mede door de harde service van Jochem van Diepen op een voorsprong te komen. Punten weggeven daar deed Sudosa-Desto in deze set niet aan, er werd geknokt voor elk punt. De Assenaren wisten door het blok van Stan Maring en Sander Scheper op een gelijkspel van 13-13 te komen. Na een lange rally wist DIO, Sudosa-Desto te sterk af te zijn en verloren de Assenaren de set met 13-15.

Olhaco

Voor de heren van Olhaco was het vanavond een wedstrijd om snel te vergeten. De ploeg van Xander Arling ging op bezoek bij Madjoe in Enkhuizen. De Hoogeveners hadden deze wedstrijd weinig in te brengen en verloren overduidelijk met 3-0 (13-25, 20-25 & 20-25).