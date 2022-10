Nieuw-Buinen bouwt aan nieuw elftal in de Derde Klasse

VOETBAL - Ooit was Nieuw-Buinen een trotse Hoofdklasser. Maar die tijden zijn al lang verleden tijd. Dit seizoen zijn de oranjehemden actief in de Derde Klasse. En dat is wennen. De derde wedstrijd van het seizoen tegen VV Gasselternijveen werd met 1-1 gelijk gespeeld.

"Het is 35 jaar geleden voor het laatst dat we in de Derde Klasse speelden", mijmert voorzitter Siert van der Laan. "Het is in ieder geval even wennen." In 2013 speelde Nieuw-Buinen nog hoofdklasse. Negen jaar later is de ploeg van trainer Hindrik Snijders een derdeklasser.

Bouwen aan nieuw elftal

De huidige trainer speelde in 2013 als doelman mee in de Hoofdklasse. "Toen waren er veel jongens van buitenaf. Dit jaar doen we het vooral met eigen jongens. We willen gaan bouwen aan een nieuw elftal." Is promotie dit seizoen dan haalbaar? Snijders: "Dat verwacht ik niet. Als we dit seizoen bij de eerste acht eindigen ben ik tevreden."

En Snijders ziet ook leuke kanten aan de Derde Klasse. "We spelen nu met eigen jeugd, dus daar hebben de toeschouwers uit het dorp veel binding mee. Bovendien spelen we ook veel derby's zoals nu tegen Gasselternijveen. Daar komt dan ook veel publiek op af."

Weinig kansen

Ondanks dat het volle bak was in Nieuw-Buinen viel er weinig te genieten in de eerste helft. Er waren wat spaarzame kansen, maar de rust leek op 0-0 te eindigen. Eron Alberts dacht daar anders over en scoorde in de 44ste minuut de 1-0.

In de tweede helft werd Nieuw-Buinen verder teruggedrongen door Gasselternijveen, maar echt grote kansen kregen de gasten niet. Nieuw Buinen kreeg via een counter nog kansen op 2-0, maar uiteindelijk was het Wessel Koomans die toch voor de 1-1 zorgde. Dat was uiteindelijk ook de eindstand.