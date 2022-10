Veldmate is duidelijk: 'Voetbal gaat over doelpunten maken en verdedigen'

De Drenten gaven in Rotterdam de treffers cadeau. "Mendes gaat bij de 1-0 te slap het duel in en wij schuiven achterin niet goed genoeg", vertelt de centrale verdediger. "Bij de 2-1 is het jij of ik, het werd Sparta."

In de rust bleven Richairo Zivkovic en Lucas Bernadou achter in de kleedkamer. Trainer Dick Lukkien bracht met Ahmed El Messaoudi en Mohamed Bouchouari twee verse krachten. Beide invallers brachten nieuw elan. "Ik was gewoon klaar om te spelen en Mo ook. We waren beiden ook betrokken bij de 1-1 en tot de rode kaart waren we de betere", aldus El Messaoudi na afloop. "Ik vond het geen tweede gele kaart, maar de scheidsrechter beslist."