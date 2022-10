Good-old Tijmen Venhorst schiet Dalen langs Pesse

VOETBAL - Dalen won vanmiddag, in eigen huis, met 3-1 van Pesse. Grote man aan de kant van de thuisclub was de bijna 35 jarige Tijmen Venhorst, die in de tweede helft met twee treffers de wedstrijd besliste.

Door de overwinning klimt Dalen naar de vierde plaats in de 2e klasse J. HODO, dat vanmiddag met 2-1 verloor bij Oldeholtpade staat nu zesde. Onderaan staan drie Drentse ploegen. Pesse, met drie punten, Zuidwolde pakte vanmiddag tegen Drachten het eerste punt van dit seizoen (3-3) en Beilen staat laatste en is nog puntloos. De ploeg uit Midden Drenthe verloor met 3-0 van LSC 1890.

De beste kansen in de beginfase waren voor de gasten, maar Ezra Meijer en Niek Brinkman faalden in de afronding. Maar na een aardige beginfase viel er voor het publiek heel erg lang weinig te genieten. Er werd voor iedere meter op het veld gestreden, maar de kansen waren schaars.

Het antwoord van Dalen kwam direct. Vanaf de aftrap zocht Dalen de aanval en Peter Harkes maakte van dichtbij de gelijkmaker. De vlag ging nog wel omhoog, maar scheidsrechter Vegter weer resoluut naar het midden en de man in het blauw had gelijk. En dus zochten beide ploegen met 1-1 de kleedkamer op.

De tweede helft gaf een omgekeerd beeld van het eerste bedrijf. Dalen was nu de bovenliggende partij en kreeg de beste kansen. Eerst werd de 2-1 van Tijmen Venhorst afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Ook dit keer stak de assistent scheidsrechter onterecht zijn vlag omhoog, maar dit keer ging Vegter wel in op het vlagsignaal. Maar Venhorst zou even later wel de 2-1 scoren. Uit een afgemeten voorzet van Harkes hoefde de bijna 35-jarige spits alleen nog maar de bal met zijn hoofd binnen te knikken.