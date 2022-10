Alcides weet niet te stunten tegen koploper RKAVV: 'Kunnen leven met verlies'

VOETBAL - Alcides heeft in de Vierde Divisie niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Koploper RKAVV. De ploeg van trainer Wilko Niemer verloor met 1-0. "Uiteindelijk is dat wel de terechte eindstand", vond Niemer na afloop.

Het was Zakaria Amrani die in de 44ste minuut voor de enige treffer in de wedstrijd zorgde. "We zijn niet weggespeeld, maar we hebben wel terecht verloren", aldus Niemer. Toch waren er in de slotfase nog wel kleine kansjes voor de ploeg uit Meppel.