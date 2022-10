Hoogeveen wint spektakelstuk van Purmersteijn

Al in de eerste tien minuten vielen er al twee doelpunten. Eerst was het Noah Schuurman die scoorde, even later maakte Timo Polman de gelijkmaker. Na een klein halfuur spelen maakte Schuurman er al weer 2-1 van.

"Doordat beide ploegen op de aanval spelen, werd het een hele open aantrekkelijke wedstrijd", aldus trainer Nico Haak na afloop. "De overwinning was misschien niet volledig terecht, want Purmersteijn kreeg ook veel kansen."

Eerst scoorde Jamai Kriekjes de 3-1 en leek de wedstrijd gespeeld. Maar een paar minuten later maakte Thomas Schaap de aansluitingstreffer. Toen Sil Kuurman vijf minuten voor het einde de 4-2 maakte leek de wedstrijd gespeeld. "Maar dan Purmersteijn toch 4-3 en dan had het ook zomaar weer gelijk kunnen worden. Of 5-3 of 6-3. Had ook zomaar gekund", aldus Haak.