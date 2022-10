VKW gaat met maar liefst 5-0 onderuit tegen Hollandia

VOETBAL - VKW is in Hoorn tegen een flinke nederlaag aangelopen in de Vierde Divisie. De ploeg van trainer Bernd van Bolhuis verloor met maar liefst 5-0 van Hollandia. Toch was volgens Van Bolhuis de nederlaag niet zo kansloos als die klinkt. "Zeker de eerste helft waren we gelijkwaardig."