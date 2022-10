Sportpromotor Van Dam wil voor drie jaar MXGP in Rio organiseren

"De handtekeningen zijn nog niet gezet", zegt Hilde van Dam, die zelf vijf jaar in Brazilië woonde. "In november vlieg ik weer naar Brazilië om verder te praten. Maar de voortekenen zijn goed."

Het Asser bedrijf LDP was ook vijf jaar lang verantwoordelijk voor de motorcross Grand Prix op het TT Circuit. Met als kers op de taart de Motorcross of Nations in 2019. Maar voor die evenementen waren de kosten erg hoog.

"In Assen moesten we natuurlijk het zand aan- en afvoeren en daarnaast nog het circuit afhuren. De markt in Brazilië is heel interessant op dit moment. We willen daar graag een baan neerleggen die drie jaar kan blijven liggen. Dan kan de plaatselijke bevolking er ook andere activiteiten op organiseren."