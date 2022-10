FC Emmen Podcast #11: 'Zivkovic staat vrijdag niet in de basis'

FC Emmen verloor afgelopen weekend voor de zesde keer dit seizoen en staat met vijf punten in de gevarenzone van de eredivisie. Genoeg te bespreken dus in de elfde FC Emmen Podcast van RTV Drenthe.

In tegenstelling tot FC Emmen-trainer Dick Lukkien wijzigt RTV Drenthe noodgedwongen voor deze podcast wel de opstelling. Niels Dijkhuizen is nog altijd ziek en dus schuift zijn vervanger, Tom Meijers, weer aan. Gezamenlijk kwamen de podcast-leden deze week tot de conclusie dat het krediet van Richairo Zivkovic inmiddels op is. "Die staat vrijdag tegen FC Volendam niet in de basis", zegt Dick Heuvelman.

Ook op het vertoonde spel van de Drentse formatie is voldoende aan te merken, volgens analist Theo ten Caat. Al zat er volgens Meijers een groot verschil tussen helft één en helft twee. "Iedere 50/50-bal was in de eerste helft voor Sparta, dat zag je ook bij het eerste tegendoelpunt waar Mendes een cruciaal duel op randje strafschopgebied verliest." Ten Caat doet daar nog een schepje bovenop: "Hij kwam in als een oud wijf." Waarop Posthuma reageert: "Dat is een belediging voor mijn moeder, die zou dat agressiever aanpakken."

Tweet van de week

Ook deze week heeft Heuvelman weer een Tweet van de week geselecteerd. Ditmaal eentje die volgens de podcastleden wel hout snijdt. Het zwengelt de discussie over het aankoopbeleid van de Drentse club in ieder geval aan.

Zo is Ten Caat van mening dat de balans in het elftal niet goed is en dat het aankoopbeleid nogmaals onder de loep genomen moet worden: "Er is geen plan B. FC Emmen mist een targetman." Posthuma is het daarmee eens: "Als je voor Dost én Zivkovic bent gegaan, waar is dat geld voor Dost dan in geïnvesteerd?"

Veranderde opstelling

Gasten

Dick Heuvelman (sportgeweten van het noorden)

Theo ten Caat (voormalig profvoetballer)

Tom Meijers (sportverslaggever)

Presentatie

René Posthuma