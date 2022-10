Merel Freriks mag zich met Oranje opmaken voor EK Handbal in Macedonië

HANDBAL - Merel Freriks uit Borger is een van de veertien handbalsters die tot de EK-selectie behoort die bondscoach Per Johansson dinsdag heeft bekendgemaakt. Later komen daar nog eens vier speelsters bij. Het EK vindt plaats in Noord-Macedonië van 4 tot en met 20 november

"De reden dat ik nu veertien speelsters heb geselecteerd en geen achttien, is voornamelijk omdat een aantal speelsters geblesseerd is. Deze speelsters zijn nog in de race voor de definitieve selectie. Ik wil geen geblesseerde speelsters op de shortlist zetten en ze mogelijk later weer van de lijst af moeten halen", verklaart Johansson.

Maar voor Freriks is dus sowieso een plekje ingeruimd. Inmiddels is ze 65-voudig international. Eind 2018 maakte Freriks haar debuut in Oranje en een jaar later werd de huidig speelster van het Franse Brest al wereldkampioen.

