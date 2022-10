Judoka Marit Kamps schopt het tot kwartfinale bij WK-debuut

JUDO - Marit Kamps uit Assen is zevende geworden bij het wereldkampioenschap in Oezbekistan. Ze komt uit in de klasse boven 78 kilo. Het was voor de 21-jarige judoka haar WK-debuut tussen de senioren.

Kamps begon haar toernooi met twee zeges. In de kwartfinales verloor ze van de Franse Romane Dicko, de nummer 2 van de wereld. Later mocht ze tegen de Koreaanse Hayun Kim in de herkansing. Maar deze partij verloor ze in de verlenging. In judo-termen heet dat de golden score.