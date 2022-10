In deze Drentse gemeenten starten de wedstrijden van de EK wielrennen

WIELRENNEN - Assen is volgend jaar startplaats van de profwedstrijd voor de mannen bij de Europese kampioenschappen wielrennen in onze provincie. De vrouwelijke profs starten in Meppel. Alle tijdritten starten vanuit dierenpark Wildlands.

De junioren starten in Coevorden. De beloften vertrekken vanuit Hoogeveen en de gemengde estafetteploegen beginnen in Emmen aan hun wedstrijd.

De EK in Drenthe zijn volgend jaar van 19 tot en met 24 september. Het evenement neemt de plek in op de wielerkalender van het wereldkampioenschap, dat volgend jaar onderdeel uitmaakt van het 'super WK' in Glasgow. Daarin strijden verschillende fietsdisciplines om de wereldtitels. Naast de wegrenners zijn daar ook baanwielrenners en mountainbikers actief. Dat WK wordt al in augustus verreden.