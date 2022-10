Maike van der Duin pakt opnieuw WK-zilver op scratch

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin uit Assen heeft op de wereldkampioenschappen baanwielrennen zilver gewonnen op het onderdeel scratch. Het is de eerste medaille voor Nederland tijdens het toernooi.

De 21-jarige Van der Duin zette zo'n twee ronden voor het einde van de wedstrijd aan. Op kop van het peloton voerde ze het tempo op. "Dat was zeker niet het plan. Het is juist een baan waar je de sprint laat moet inzetten", vertelt ze.

De Italiaanse Martina Fidanza ging met een ronde te gaan nog over haar heen. Van der Duin kon haar niet meer bijbenen, maar tegelijk kwam ook niemand voorbij de Assense. Het brons is voor Jessica Roberts, namens Groot-Brittannië. "Het was niet ideaal, maar ik ging ervoor. Toen Fidanza voorbij kwam kon ik nog reageren en heb ik eigenlijk de sprint van mijn leven gereden."

Tweede jaar op rij zilver

Het is voor Van der Duin voor het tweede jaar op rij dat ze zilver pakt op dit onderdeel. En net als vorig jaar eindigt ze ook nu achter de Italiaanse. Het onderdeel scratch is geen olympisch onderdeel. Het onderdeel is een massastart, van 10 kilometer lang. Wie als eerste over de finish komt, wint.

Twee keer in actie vandaag

Van der Duin doet ook nog mee aan het omnium (meerkamp) en de madison, ook wel koppelkoers genoemd. Ze was eerder vanmiddag ook al actief geweest op de ploegachtervolging. Daar was ze samen met Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Mylene de Zoete in de kwalificaties goed voor de zesde tijd: 4.17,770. Italië, met oud-wereldkampioene op de weg Elisa Balsamo, was het snelst in 4.11,011.