Evenwichtskunstenaars op de fiets voeren eenzame strijd

Fiets

De fietsen waar de mannen op rijden worden niet in Nederland gemaakt en worden dus vanuit het buitenland geïmporteerd. Opvallend is dat het zadel ontbreekt. Daarnaast weegt de fiets maar 7500 gram en zitten er dikke punten op de trappers om grip te houden. Een goede wedstrijdfiets kost tussen de twee- en drieduizend euro.

Onderlinge strijd

Qua niveau groeien de trainingsmaten steeds dichter naar elkaar toe. Evenhuis, die drie jaar jonger is, moet het wat meer hebben van z'n techniek en ontbeert nog wat kracht. Bij Boverhof is het precies andersom.

"De onderlinge strijd wordt steeds feller", zegt Evenhuis. "Maar we kennen elkaar al van kleins af aan en we hebben samen veel plezier gemaakt", vult Boverhof aan. "We hebben elkaar door de jaren heen naar dit niveau gebracht en dat is iets dat toch wel heel waardevol is."

Rotsen

Een groot gemis ten opzichte van de toprijders in het buitenland is dat wedstrijdrijders in Nederland niet op rotsen in de bergen kunnen trainen. En die maken wel vaak deel uit van een wedstrijdparcours.

"Er zijn miljoenen soorten stenen. De ene steen is net schuurpapier, de ander voelt als een ijsbaan. Dat verschil moet je in een training ervaren", verklaart Boverhof.

Angst?

Ondanks dat het heus wel eens misgaat, kennen de mannen weinig angst. "Je kunt wel zeggen dat je een dikke huid opbouwt door de sport. En dat je gewend raakt aan grote hoogtes en rare afstanden", lacht Boverhof. "Soms moet je best even slikken als je op grote hoogte over een dunne balk moet", reageert Evenhuis. "Maar je moet het wel doen anders krijg je je punten niet."

WK