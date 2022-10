Nieuwe trainers DOS'46 zijn 'oude bekenden' in Nijeveen

KORFBAL- Henk Jan Mulder (57) en assistent Friso Boode (33) zijn de mannen die de korfballers van DOS'46 door dit seizoen moeten loodsen. Na de eerste helft van de veldcompetitie staat de ploeg uit Nijeveen derde. En over een maand beginnen ze aan de prestigieuze Korfbal League. Ondanks dat de twee mannen een nieuwe rol hebben bij DOS zijn het voor veel Nijeveners oude bekenden.

Zo speelde Mulder in het seizoen '89/'90 één seizoen in het rood/zwart onder leiding van Herman van Gunst. "Dat was een hele fanatieke groep met een hele fanatieke trainer", herinnert Mulder zich. "We moesten drie keer per week heel hard werken en daar ben ik zelf ook wel van."

Auto-ongeluk

Maar een zwaar auto-ongeluk zorgde ervoor dat hij na één seizoen alweer afscheid nam in Nijeveen. "Ik heb alle geluk van de wereld gehad. Met een beetje pech had ik hier niet gezeten", vertelt de nieuwe hoofdtrainer van DOS. "Ik heb vanaf dat moment wel weer een beetje leren relativeren. Dat was niet m'n sterkste punt om het zacht uit te drukken. Mijn vader zei wel eens gekscherend: 'Als je verloren hebt, doe je net of er een familielid is overleden'. En daarmee zat hij er misschien niet eens zover naast. Maar dat is daarna wel veranderd."

Zijn voormalig trainer Herman van Gunst herinnert Mulder als een bloedfanatieke speler. "Hij was gestructureerd en tactisch goed. Ik maakte altijd een voorbereiding op een briefje en die las hij van voor naar achteren en van boven naar beneden. Hij bereidde zich altijd goed voor op de wedstrijd."

Wéér nieuwe trainers

En zo wordt Van Gunst, die vorig seizoen nog interim-trainer was, opgevolgd door een pupil van weleer. Mulder is in vier jaar tijd alweer de vijfde trainer van DOS.

"Dat was in de eerste gesprekken met DOS ook wel een item: dat het onrustige jaren zijn geweest. En hoe je het ook went of keert, dat is nooit reclame voor een club", zegt Mulder.

'Rivaal' Friso Boode

Hij nam Friso Boode mee als assistent. Boode speelde zelf dertien seizoenen op het hoogste niveau en was ook international. Pas in 2020 nam hij afscheid als speler. In Nijeveen leerde ze hem kennen als een vurige tegenstander.

De harde supporterskern van DOS, de Grifteside, had zelfs een liedje over hem gemaakt. De strekking daarvan was dat de DOS-supporters er destijds alles voorover hadden om Boode letterlijk onderuit te halen. Ze waren zelfs bereid om de bijbehorende boetes van de rode en gele kaarten zelf te betalen. De 33-jarige assistent kan er nu hartelijk om lachen.

"De eerste paar jaar was ik daar best wel onder de indruk. Maar later niet meer. Op een gegeven moment weet je wat je kan verwachten en had het ook wel iets", vertelt Boode. "Nu maak ik de club ook van binnen mee. Het is een hele warme, leuke club waar je welkom wordt geheten. Dus eigenlijk een topsfeer."