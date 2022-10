Roy Eefting pakt brons bij WK baanwielrennen in Frankrijk

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting uit Emmen heeft bij het WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en Yvelines brons gewonnen. Op zijn favoriete onderdeel - de scratch - moest de 33-jarige coureur in de sprint de Canadees Dylan Bibic en de Japanner Kazushige Kuboki voor zich dulden.

Het principe van de scratch is simpel: de wedstrijd bij de mannen gaat over zestig rondes zonder tussensprints en degene die als eerste z'n wiel over de streep drukt, die wint.