Maike van der Duin verrast met zilver op omnium bij WK baanwielrennen

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin uit Assen heeft vanavond zilver gewonnen op het omnium bij het WK baanwielrennen in Frankrijk. Het omnium is een combinatie-klassement van vier baanonderdelen die op één dag worden verreden. Het is haar eerste internationale senioren-medaille op deze discipline. Woensdag won ze ook al zilver op de scratch.