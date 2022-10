FC Emmen doet zichzelf tekort tegen FC Volendam: 1-1

Door het gelijkspel stijgt FC Emmen één plek op de ranglijst, naar plek 16 met 6 punten uit 10 duels. Ook Volendam heeft er 6, terwijl Vitesse op 5 staat. Maar de club uit Arnhem komt in speelronde 10 nog in actie.

Met drie nieuwe gezichten in de basis (Mickey van der Hart, Mohamed Bouchouari en Ahmed El Messaoudi en al heel snel een vierde: omdat Michaël Heylen de geblesseerde Lucas Bernadou verving) speelde Emmen een prima eerste helft waarin het voldoende kansen kreeg op de openingsgoal. De grootste waren voor El Messaoudi die zijn eerste inzet jammerlijk over schoot en zijn tweede (niet te missen) kans verprutste. De aanvaller kreeg de bal van Mendes maar raakte het leder volledig verkeerd. Via de hak belandde de bal in de handen van Volendam-doelman Stankovic.