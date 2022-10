Lukkien stapt ondanks gelijkspel toch als winnaar van het veld

Trainer Dick Lukkien heeft bewondering voor hetgeen zijn ploeg heeft gebracht tegen FC Volendam. Toch levert het in de strijd tegen degradatie niet meer op dan één schamel puntje.

Lukkien heeft naar eigen zeggen een sublieme eerste helft gezien. "Daarin moet je twee of drie goals maken en dan is die wedstrijd voor ons. Na de pauze komen we ook nog achter met 0-1, maar dan reageer je als team goed. Het was in de tweede helft minder goed dan voor de pauze, maar nog steeds ruim voldoende en goed genoeg om die wedstrijd te winnen."

Lukkien stapt naar eigen zeggen wél als winnaar van het veld. "Ik denk dat je als Volendam-speler hebt gevoeld dat je niets in de melk te brokkelen hebt", verklaart de trainer van FC Emmen. "We hebben denk ik meer kansen gehad dan in de 4-1 overwinning een half jaar geleden."

'Gaat om juiste keuze maken'

En ondanks de missers van Ahmed El Messaoudi, looft de trainer het spel van de vervanger van Richairo Zivkovic: "El Messaoudi speelde erg goed. We hebben het de vorige keer gehad over dat we weinig mensen in de box hebben en dat we meer kansen bij elkaar moeten spelen. Dat heb ik met name in de eerste helft teruggezien. Heel plezierig dat hij (El Messaoudi, red.) op die plekken komt", vertelt Lukkien die zijn ploeg met name in de eerste helft een hoop kansen heeft zien missen. "Ook die drie-tegen-één-situatie. Dat zijn dingen die we regelmatig trainen. In een wedstrijd gaat het dan om de juiste keuze maken."

'Waarheid niet negeren'