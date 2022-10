ACV sluit aan bij subtop in onvoorspelbare 3e Divisie

In de eerste 35 minuten was ACV de bovenliggende partij: "We waren een stuk beter dan Excelsior'31 en we wisten in de openingsfase gelijk het verschil te maken", aldus ACV-trainer Ruud Jalving. Niels Grevink was de grote man in deze fase. Na een vlotte counter maakte hij op aangeven van Justin Mulder de 0-1. Vervolgens belandde zijn voorzet in de 20e minuut via een Excelsior'31-verdediger in het doel, 0-2. De voorsprong had volgens Jalving echter al groter moeten zijn: "In de beginfase creëerden wij veel kansen, maar we wisten er te weinig af te maken.