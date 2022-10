DZOH blijft maar punten pakken, ook drie punten voor Noordscheschut

VOETBAL - De uitstekende seizoensstart van DZOH blijft maar voortduren. De promovendus won vandaag in eigen huis met 3-1 van Hulzense Boys, mede door een goede invalbeurt van Farid Boughaleb. Daardoor klimt DZOH naar de tweede plaats in de 1e Klasse.

"De stand op de ranglijst is geweldig, daar genieten we echt van", aldus DZOH-trainer Marc van Meel. Met tien punten uit vier wedstrijden bleeft zijn ploeg een droomstart als promovendus. De overwinning vandaag was echter geen vanzelfsprekendheid volgens Van Meel: "De wedstrijd begon erg moeizaam en de organsatie op het middelveld hadden we niet voor elkaar". De voorsprong voor Hulzense Boys in de 8e minuut was dan ook terecht.

In het grootste deel van de eerste helft kwam DZOH moeilijk aan voetballen toe en de gelijkmaker kwam dan ook behoorlijk uit het niets vallen. Na een prachtige aanval was het DZOH-spits Max Heijnen die de Emmenaren langszij schoot.

Gouden wissel

De tweede helft werd een gelijkopgaande strijd tussen beide ploegen en beide ploegen maakten aanspraak op de overwinning. Het grootste verschil zit volgens Van Meel in de koelbloedigheid van zijn ploeg: "Hulzense Boys blafte, maar wij weten te bijten". Het belangrijkste moment van de wedstrijd voor DZOH was de entree van invaller Farid Boughaleb, die zijn ploeg bij de hand nam.

In de 80e minuut zette hij zijn formatie op voorsprong (1-2) en nog geen twee minuten later verzorgde hij de assist bij de goal van Joel Zweerink, 1-3. In de laatste tien minuten kwam de thuisploeg niet meer in de problemen, waardoor ze voor de derde keer dit seizoen de volle buit pakken.

"De conclusie na vandaag is: we moeten beter voetballen. Maar de mentaliteit zit er goed in, waardoor wij onze wedstrijd toch weten te winnen", aldus Van Meel.

Noordscheschut

Ook de andere Drentse Eersteklasser beleefde een succesvolle middag. De Schutters gingen op bezoek bij SVZW uit Wierden, dat voorafgaand aan de wedstrijd tweede stond in de 1e Klasse E. De ploeg van Berry Zandink besliste de wedstrijd rond de rust. In de 45e minuut zette Kevin van Dalen de Schutters op voorsprong en drie minuten na rust kopte Nick Koster raak uit een vrije trap. SVZW deed in de 56e minuut wat terug na een prachtig schot van Jasper Groothuis, 1-2. Het werd nog even penibel in de slotfase vanwege een rode kaart voor Robin Sikken, maar de ploeg van Zandink wist de overwinning toch binnen te slepen.