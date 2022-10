Trammelant in Tynaarlo: Asser Boys wil het niet proberen met dorpsscheidsrechter van thuisclub

De gasten in het blauw-wit kwamen een uur eerder na 77 seconden spelen nog wel op voorsprong in Tynaarlo. Tygo Raaijmakers tikte een rebound binnen. Namens de thuisploeg maakte Riccardo Pillitu fraai gelijk. Daarna verzuimde Tynaarlo 2-1 te maken waarna de rust op het juiste moment kwam voor Asser Boys.

"Ik heb na een gesprek met Tynaarlo mijn jongens ervan proberen te overtuigen door te gaan", aldus trainer/coach van Asser Boys Fouad Faraouni. "Maar ze wilden écht niet. Ja, nu moeten we nog eens terugkomen voor de tweede helft. Gelukkig is het niet zover rijden."

Volgend weekend is er ruimte op de speelkalender. Maar Tynaarlo is stellig over, over zeven dagen inhalen. "Dan hebben wij teamweekend", houdt Youri Menninga (rechts op de foto onder) het kort. "Gaan we heel andere dingen doen dan voetbal."