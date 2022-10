HZVV onderaan de ranglijst in 4e Divisie na nieuwe nederlaag

VOETBAL - Voor de zesde week op rij heeft HZVV niet weten te winnen. Vandaag ging de ploeg van trainer Rick Mulder met 2-0 onderuit op bezoek bij CSV Apeldoorn. Door de nederlaag zakt HZVV naar de laatste plaats in de 4e Divisie.

In de eerste helft deed HZVV zeker niet onder voor de thuisploeg, die wordt getraind door oud-profvoetballer Jan Kromkamp. De Hoogeveners waren de ploeg met het meeste balbezit en hadden daarmee ook de meeste dreiging naar het doel.

Tekort aan doelpunten

Eén van de problemen dit seizoen is het maken van doelpunten. In zeven wedstrijden werd tot nu toe maar vijf keer het net gevonden. Ook vandaag lukte het HZVV weer niet om tot scoren te komen. Aanvaller Sander Dzemidzic was in de eerste helft twee keer dichtbij een treffer, maar beide pogingen werden gestopt door de keeper.

Beslissing vlak na rust

Het niveau van HZVV zakte in de tweede helft steeds meer in, terwijl CSV Apeldoorn beter in het spel kwam. Het duurde ook nog geen vijf minuten na rust tot de thuisploeg op voorsprong kwam. HZVV-keeper Rodney Rosink dook onder een voorzet door en bij de tweede paal stond Sem Köse helemaal vrij om de bal binnen te koppen.

Tien minuten later verdubbelde CSV Apeldoorn de voorsprong en wederom werd met het hoofd gescoord. Nu was het Jelle Macaré die uit een corner kon binnen koppen. In de tweede helft kwam HZVV er vrijwel niet meer uit. Toch leek het in de 80e minuut weer spannend te worden. De scheidsrechter floot voor een strafschop nadat de bal op de hand van een verdediger van CSV Apeldoorn terecht kwam. Alex Zomer ging achter de bal staan, maar keeper Bredewold wist zijn schot uit de hoek te plukken.