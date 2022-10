Klazienaveen met moeite langs hekkensluiter Hollandscheveld

VOETBAL - FC Klazienaveen blijft, dankzij een 3-1 overwinning in en tegen Hollandscheveld bovenin meedraaien in de 3e klasse D. De thuisclub wacht daarentegen nog steeds op het eerste punt van dit seizoen.

FC Klazienaveen begon goed aan de wedstrijd en kreeg na amper een minuut spelen al een goede kans, maar spits Aaron Brinks kon de bal net niet binnen koppen. Na een kwartier spelen was het echter wel raak. Jesse Habing profiteerde van een communicatiefout in de verdediging van de thuisclub en de middenvelder hoefde de bal alleen maar in het lege doel te tikken (0-1).