Eerste thuisnederlaag voor Alcides tegen Heino

"We hebben totaal geen strijd gebracht en hebben ons af laten bluffen door de tegenstander", aldus trainer Wilko Niemer. Hoewel hij bij rust tevreden was over de verdediging, ging het in de tweede helft mis. "Door strijd te brengen en duels te winnen creëer je kansen, maar vandaag gingen ze allemaal naar de tegenstander", zegt de trainer.