Vrouwen ACV pakken eerste overwinning in de Topklasse

VOETBAL - De vrouwen van ACV uit Assen wisten vandaag hun eerste overwinning van het seizoen te behalen tegen Oranje Nassau uit Groningen. De ploeg van trainer Sven Krol won thuis met 1-0.

"De wedstrijd liep zoals verwacht, het is een ploeg die we erg goed kennen", aldus Krol. ACV gaf in de eerste helft weinig weg, maar de ploeg kreeg ook niet veel kansen. Wel hielden de vrouwen de verdediging goed op orde, bij rust was de stand 0-0.

De tweede helft verliep een stuk beter, ACV kreeg meer kansen. Oranje Nassau kreeg weliswaar veel corners, maar wist hier niet van te profiteren. In de 70e minuut was het raak voor de Assenaren en wist Amber Bandringa te scoren na een voorzet van Lisa Velthuis. "Het is al een tijd geleden dat we hebben gewonnen tegen deze ploeg, dus de overwinning van vandaag voelt extra lekker", aldus Krol.

'Mooie uitdaging'