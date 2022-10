E&O speelt Rotterdammers zoek: 'Het wordt met de week beter'

E&O heeft in de eredivisie uitgehaald tegen Feyenoord Handbal. In Rotterdam werd het liefst 27-43 voor de ploeg van trainer/coach Harrie Weerman.

Al in de eerste helft kwam E&O, een fusieploeg met buur Hurry-Up, ver voor. "Bij rust was het al acht verschil en dat hebben we in de tweede helft weten uit te bouwen. We hebben ze zoek gespeeld", vertelt een uitgelaten Weerman. "Terwijl Feyenoord eerder in de competitie hoogvlieger Aalsmeer 2 versloeg."