Jacelyn Gruppen pakt zilver op NK marathon in nieuw persoonlijk record

Tijdens de wedstrijd knokte ze een mooi gevecht uit met Leonie Balter die uiteindelijk met een tijd van 2.37.41 de Nederlandse titel wist te pakken. Bij het NK ontbraken veel grote namen. In 2014 werd Gruppen al eens Nederlands kampioen op de marathon.

In maart van dit jaar won de Drentse atlete van Team 4 Mijl in Nijmegen ook al zilver op het Nederlands kampioenschap op de halve marathon in een tijd van 1.12.30.