SVV'04 met moeite langs SC Erica en blijft zonder puntverlies

VOETBAL - SVV'04 is na vier competitieronden nog steeds zonder puntverlies. Ook de derby tegen SC Erica werd, al was het moeizaam, met 2-1 gewonnen. Aanvoerder Rick Piek scoorde beide treffer voor de ploeg uit Schoonebeek.

SVV'04 heeft derhalve twaalf punten uit vier duels en heeft twee punten voorsprong op Sweel. SC Erica staat nu achtste in de derde klasse D met vier uit vier.

Wie veel strijd, passie en vliegende tackles in de derby van de gemeente Emmen verwachte kwam bedrogen uit. Onder een heerlijk zonnetje viel er verder in het begin niet veel te genieten. Beide ploegen creëerden nauwelijks kansen en het leek een gezapige middag te worden. Na een half uur spelen hadden beide ploegen slechts één klein kansje gehad. De 0-0 ruststand was logisch.