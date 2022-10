Bij Alcides rekenen ze achterin op de tweelingbroers Jager

Al vanaf hun zevende spelen broers Marnix en Xander Jager (beiden 22) voor Alcides. Dit seizoen wordt er bij de hoofdmacht achterin op de jonge tweeling gerekend.

Doordat Marnix dit seizoen niet linksback, maar centrale verdediger is spelen de tweelingbroers nog dichterbij elkaar. Sinds anderhalf jaar is Xander de sluitpost van vierde divisionist Alcides. "Na zoveel jaar samenspelen voel je elkaar heel goed aan", legt doelman Xander uit.

Matchwinner tegen VKW

In de jeugd lid geworden van Alcides en nooit meer weggegaan. Marnix: "Ieder seizoen hebben we samengespeeld. Xander sloot iets eerder aan bij het eerste, maar daar mag ik me nu ook een vaste waarde noemen. Natuurlijk vinden onze ouders het leuk dat we ons samen laten zien in de vierde divisie."

Op landelijk niveau gaat het de tweeling Jager zelfs voor de wind. Waar Xander in de gewonnen derby tegen VKW werd uitgeroepen tot matchwinner, kreeg de centrale verdediger van de twee die titel tegen RKAVV Leidschendam. Marnix over de seizoensstart van Alcides: "Tegen De Zouaven, 2-2, hadden we moeten winnen. Uit bij SJC te makkelijk verloren. Het hadden meer kunnen zijn, maar tien punten is ook wel een prima start. We hebben in de zomer veel nieuwe jongens moeten inpassen."

Een klap geven